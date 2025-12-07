Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel istifa etti!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, istifa kararı aldı.
44 yaşındaki çalıştırıcı, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından istifasını açıkladı.
"BUNU İSTEYEREK YAPMIYORUM"
Volkan Demirel sözlerinde, "Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten." ifadelerini kullandı.
Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, geçtiğimiz Ekim ayının sonunda Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştı.
Başkent ekibi, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
❌ 0-1 Göztepe
✅ 2-1 Başakşehir
❌ 2-3 Galatasaray
❌ 0-1 Kocaelispor
✅ 5-0 Sakaryaspor
✅ 3-0 Karagümrük pic.twitter.com/P4G42orlv7
