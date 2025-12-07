Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel istifa etti!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, istifa kararı aldı.



44 yaşındaki çalıştırıcı, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından istifasını açıkladı.



"BUNU İSTEYEREK YAPMIYORUM"

Volkan Demirel: "Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten."pic.twitter.com/3c4E1y0Duf



