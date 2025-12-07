07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-031'
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
0-031'
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-028'
07 Aralık
Elche-Girona
3-072'
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
0-031'
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
0-01'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
1-170'
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Sakaryaspor'da sahada ve yönetimde belirsizlik hakim

Sezona Süper Lig hedefiyle giren ancak 16 haftada 5 galibiyet alabilen Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü'nün ayrılığı ve Başkan Muhammet Kıratlı'nın istifasıyla sarsıldı.

calendar 07 Aralık 2025 16:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sakaryaspor'da sahada ve yönetimde belirsizlik hakim
Trendyol 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Sakaryaspor, sahada ve yönetimde istikrar arayışlarını sürdürüyor.
 
2023-2024 sezonunda play-off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen Sakaryaspor, iki sezondur hem ekonomik hem idari hem de sportif yönden istediğini yapamıyor.
 
Geçen sezon son maçta lige tutunan yeşil-siyahlı takım, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Dimitrios Kolovetsios, Josip Vukovic, Rijad Kobiljar, Eren Erdoğan, Lukasz Zwolinski, Umechi Akuazaoku ve Wissam Ben Yedder gibi isimleri kadrosuna katarak sezona Süper Lig hedefiyle başladı.
 
Sakarya temsilcisi, istediği sonuçları alamayınca ligin 4. haftasında sahasında 4-1 yenildiği Boluspor maçının ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.
 
Takımın başına getirilen Serhat Sütlü ile de umduğunu bulamayan yeşil-siyahlı ekip, sonrasındaki 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
 
Ligin 16. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 4-1 yenilen Sakaryaspor'da Sütlü dönemi sona erdi.
 
- Tekrar seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı
 
Sakaryaspor'da 8 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Muhammet Kıratlı getirildi, istenilen sonuçlar gelmeyince kongre kararı alındı.
 
Ekimde gerçekleştirilen kongrede kulüp başkanlığına aday çıkmaması üzerine mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam etme kararı alındı.
 
Hafta içi Kıratlı'nın istifa ettiğini açıklamasının ardından kulüp, 19 Aralık'ta tekrar seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.
 
Zor günler geçiren kulüpte hem Kıratlı'nın istifası ve kongre kararı alınması hem de teknik direktörle yolların ayrılması nedeniyle belirsizlik sürüyor.
 
- Galibiyet hasreti 5 maça çıktı
 
Sezona deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakaryaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2'lik skorla geçti.
 
Sipay Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1, evinde Boluspor'a 4-1 mağlup olan Sakarya ekibi, konuk olduğu Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
 
Konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yenen yeşil-siyahlı takım, deplasmanda Atko Grup Pendikspor'a 4-1, evinde Özbelsan Sivasspor'a ise hükmen 3-0 mağlup oldu.
 
Konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'i 2-1, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-0 mağlup eden Sakarya temsilcisi, içeride Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tek galibiyet serisini elde etti.
 
Sakaryaspor, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ve konuk ettiği Serikspor'a 3-2'lik skorlarla yenildi.
 
Ligin 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 3-3, evinde Eminevim Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Sakarya temsilcisi, dış sahada Esenler Erokspor'a 4-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
 
Yeşil-siyahlı takım, ligde 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 19 puanla 14. sırada yer alıyor.
 
Rakip fileleri 28 kez havalandıran, kalesinde 3'ü hükmen yenilgiden olmak üzere 34 gol gören Sakarya ekibi, ligde Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un ardından en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
 
Yeşil-siyahlı ekip, ligin 17. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u yenerek hem moral bulmak hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
  
