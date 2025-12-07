07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-031'
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
0-031'
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-028'
07 Aralık
Elche-Girona
3-072'
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
0-031'
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
0-01'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
1-170'
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Fenerbahçe Medicana, İlbank'ı geçti: Seriyi 9 maça çıkardı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe Medicana, İlbank'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı.

calendar 07 Aralık 2025 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana, İlbank'ı geçti: Seriyi 9 maça çıkardı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
 
Ligde 9'da 9 yapan Fenerbahçe, lider VakıfBank'ı bir puan geriden takibini sürdürdü. İlbank ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
 
Salon: TVF Ziraat Bankkart
 
Hakemler: Deniz Güvenç Demir, İbrahim Ünal
 
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Ceren Karagöl)
 
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Safronova, Ana Cristina, Fatma Beyaz)
 
Setler: 19-25, 16-25, 18-25
 
Süre: 72 dakika
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
