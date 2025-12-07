Fenerbahçe Medicana, İlbank'ı geçti: Seriyi 9 maça çıkardı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
Ligde 9'da 9 yapan Fenerbahçe, lider VakıfBank'ı bir puan geriden takibini sürdürdü. İlbank ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Deniz Güvenç Demir, İbrahim Ünal
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Ceren Karagöl)
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Safronova, Ana Cristina, Fatma Beyaz)
Setler: 19-25, 16-25, 18-25
Süre: 72 dakika