07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
0-0DA
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
1-172'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
0-07'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Zeki Çelik kırmızı gördü; Cagliari hasretini sonlandırdı!

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Cagliari, sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti.

calendar 07 Aralık 2025 18:55 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 18:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zeki Çelik kırmızı gördü; Cagliari hasretini sonlandırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus'ta oynanan mücadeleyi Cagliari, 1-0 kazandı. 

Cagliari'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Gianluca Gaetano kaydetti.

ZEKİ ÇELİK, KIRMIZI GÖRDÜ

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 52. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu kırmızı kart Zeki Çelik'in İtalya kariyerindeki ikinci kırmızı kartı oldu.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, 90+2. dakikada mücadeleye dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte son iki maçını da kaybeden Roma, 27 puanla 4. sırada konumlandı. Serie A'da 9 maç aranın ardından kazanan Cagliari ise 14 puanla 13. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Roma, Como'yu konuk edecek. Cagliari, Atalanta'ya konuk olacak.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
