07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
0-017'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-075'
07 Aralık
Auxerre-Metz
2-177'
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-145'
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-161'
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
1-060'
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-186'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
0-045'
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Sevilla, Valencia'ya karşı 90+3'te yıkıldı!

İspanya LaLiga'nın 15. haftasında Sevilla, deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 07 Aralık 2025 20:11 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 20:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya LaLiga'nın 15. haftasında Sevilla, deplasmanda Valencia'ya konuk oldu. Mestalla'da oynanan mücadele, 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Sevilla'nın golünü 58. dakikada Cesar Tarrega, kendi ağlarına gönderdi. Valencia'nın golü 90+3. dakikada Hugo Duro'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sevilla, 17 puanla 12. sırada yer aldı. Valencia ise 15 puanla 15. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Sevilla, Real Oviedo'yu konuk edecek. Valencia, Atletico Madrid'e konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 15 9 5 1 25 12 32
4 Göztepe 15 7 6 2 17 7 27
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.