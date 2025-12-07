İspanya LaLiga'nın 15. haftasında Sevilla, deplasmanda Valencia'ya konuk oldu. Mestalla'da oynanan mücadele, 1-1 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada Sevilla'nın golünü 58. dakikada Cesar Tarrega, kendi ağlarına gönderdi. Valencia'nın golü 90+3. dakikada Hugo Duro'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Sevilla, 17 puanla 12. sırada yer aldı. Valencia ise 15 puanla 15. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Sevilla, Real Oviedo'yu konuk edecek. Valencia, Atletico Madrid'e konuk olacak.
Cesar Tarrega kendi ağlarını havalandırdı! 😯
⚽️Valencia'nın uzatmalarda bulduğu gol!
