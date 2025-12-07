Abdülkerim Bardakcı'dan Bertuğ Yıldırım'a yorum!

Süper Lig'de Başakşehir'in Fenerbahçe ile 1-1 kaldığı maçta gol atan Bertuğ Yıldırım'a sürpriz bir yorum geldi.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Bertuğ Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına yorum yazdı.
Abdülkerim Bardakcı, Bertuğ Yıldırım'a yorumunda "Evlat" ifadesini kullandı.
Bu yorum, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu.
