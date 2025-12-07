Emre Belözoğlu'ndan bahis soruşturması için açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, güçlü bir takıma karşı kaybetmemelerinin kendileri açısından değerli olduğunu bildirdi.Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki antrenmanla maça çıktıklarını söyledi. Belözoğlu, teknik direktör Selçuk İnan'ın etkisiyle Kocaelispor'un iyi bir grafik yakaladığını kaydetti.Belözoğlu,diyerek, maç planlarını uygulamaya çalışan oyuncularına teşekkür etti.Ligde ilk yarı sonuna kadar önlerinde çetrefilli bir yol bulunduğunu aktaran Belözoğlu,diye konuştu.Belözoğlu, Kasımpaşa'da iyi bir oyuncu grubu bulunduğunu belirterek, oyuncu grubuna inandığı için buraya geldiğini söyledi.Oyuncularını ve teknik direktörlüğünü geliştirmek istediğini ifade eden Belözoğlu, Kasımpaşa'nın ligde 2. kez gol yemediğini kaydetti.Bir basın mensubunun, Trendyol Süper Lig'de yaşanan teknik direktör değişimlerini sorması üzerine Belözoğlu, şehir takımlarında görev yapmanın kolay olmadığını bildirdi.Antalyaspor'da saha içi ve dışında elinden geleni yapmaya çalıştığını ancak sonunda istifa ettiğini ifade eden Belözoğlu, oyuncular ve yönetimin gitmemesi için teveccüh gösterdiğini aktardı.Belözoğlu, teknik direktörlüğün bir felsefeyi ortaya koymaktan öte, insanları bir kulüple eş değer olmaya ittiğini dile getirerek, elindeki güce göre bir oyun planı ortaya çıkarmaları gerektiğini söyledi.Mesleki anlamda yaşadıklarını tecrübe olarak gördüğünü anlatan Belözoğlu,ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin "Futbolda bahis soruşturması hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Belözoğlu, şöyle konuştu: