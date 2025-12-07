Türk Telekom deplasmanda kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasının kapanış maçında Türk Telekom, deplasmanda Esenler Erokspor'u 67-61 yendi.
Türk Telekom, sezondaki 6. galibiyetini elde ederken Esenler Erokspor, 6. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Esenler Erokspor: Pangos 4, Galloway 5, Simmons 13, Cornelie 10, Egehan Arna 11, Crawford 10, Erten Gazi, Love 2, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu 6
Türk Telekom: Devoe 7, Alexander 10, Usher 18, Simonovic, Doğuş Özdemiroğlu 19, Berkan Durmaz 2, Smith 8, Trifunovic 1, Yavuz Gültekin, Bankston 2
1. Periyot: 17-15
Devre: 25-28
3. Periyot: 45-52
Beş faulle çıkanlar: 39.89 Cornelie, 35.00 Ahmet Duverioğlu (Esenler Erokspor), 39.88 Alexander, 36.59 Bankston (Türk Telekom)
