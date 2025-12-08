Azerbaycanlı antrenör, Trabzonspor sevdasını ülkesine taşıdı

Agaverdiyev, spor etkinlikleri ve çeşitli işler için sık sık geldiği Trabzon ve Rize'den etkilenerek ülkesinde hem Karadeniz kültürünü çocuklara anlatmak hem de futbolcu yetiştirmek içinadını verdiği spor okulu kurdu.Trabzon'daki futbol okullarıyla da iletişim halinde olan 45 yaşındaki antrenör, kentte faaliyet gösteren Orenda Futbol Okulu yöneticileri Denizhan Altunbaş ve Zafer Yener'in davetiyle takımını şehre getirdi. Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezen genç sporcular, Orenda Futbol Okulu'ndaki akranlarıyla dostluk maçı yaptı.Antrenör Elshen Agaverdiyev, Türkiye'yi ve Trabzonspor'u çok sevdiğini, bu sevgiyi Bakü'de de yaşatmak istediğini söyledi.Bordo-mavili sevdayı Bakü'ye taşımak istediğini belirten Agaverdiyev,dedi.Futbol okulunda 5-15 yaş arasındaki çocuklara eğitim verdiklerini ifade eden Agaverdiyev,diye konuştu.Agaverdiyev, çocuklara futbol eğitimiyle birlikte Trabzonspor sevdasını da aşılamaya çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:Futbolcularını Trabzon'a getirdiğini belirten Agaverdiyev,diye konuştu.Trabzonspor'un efsanelerinden Hami Mandıralı'nın da 2 sene önce bir programdan sonrası okulu ziyaret ettiğini anlatan Agaverdiyev, çocukların bu ziyaretten mutluluk duyduğunu, kendileri için büyük motivasyon olduğunu vurguladı.Agaverdiyev, kulüp bünyesindeki futsal takımının da birinci ligde Trabzon Azerbaycan adıyla müsabakalara katıldığını da sözlerine ekledi.Orenda Futbol Okulu antrenörlerinden Metin Türkoğlu iseifadesini kullandı.