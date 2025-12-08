Sebastien Pocognoli: 'Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY'A KARŞI %100 OLMALIYIZ"

Galatasaray'a karşı yüzde 100'lerini vermeleri gerektiğini dile getiren Sebastien Pocognoli, "Bazı şeyleri değiştirmek için çalışıyoruz. Sahada istikrarı sağlamak hiç kolay değil. Daha fazla güven ve istikrar gerekiyor bundan sonrası için. Burada yarışan diğer kulüpler de var. Hedeflerimize ulaşmak için geleceğe odaklanmalıyız. Galatasaray maçında da yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor." dedi.

Oyun içi birlikteliğin önemini vurgulayan Pocognoli, "Tüm oyunculardan beklentimiz var. Bazı oyunculardan daha fazla, mesela kaptandan, takımı bir arada tutması için beklentilerimiz var. Burada ihtiyacımız olan kilit kelime istikrar. Bütün oyuncularımdan beklentim istikrar ve birliktelik. Oyuncularımdan beklediğim tek şey bu. Hem ben hem diğer oyuncular birliktelik ve dayanışma çok önemli." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMDA HIRS GÖRMEK İÇİN..."

Belçikalı teknik adam "Monaco'da oynadığının farkında olmayan oyuncular olabilir mi? Bazı oyuncuların Monaco'da bir burjuva gibi yaşadıkları söylendi, bu doğru mu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi. "Tüm oyuncuların Monaco'da oynadıklarının farkında olmasını ve gerekenleri yapmalarını en üst seviyede bekliyorum. Bazı noktalarda hırs anlamında eksikler olabiliyor. Oyuncularımda hırs görmek için, hırs aşılamak için elimden geleni yapıyorum. Tabii ki bu süreç kolay değil. Tüm takımlarda bu durum böyledir."

"G.SARAY'IN ÇOK BİR KADROSU VAR"