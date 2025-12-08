Sebastien Pocognoli: 'Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.
Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"G.SARAY'A KARŞI %100 OLMALIYIZ"
Galatasaray'a karşı yüzde 100'lerini vermeleri gerektiğini dile getiren Sebastien Pocognoli, "Bazı şeyleri değiştirmek için çalışıyoruz. Sahada istikrarı sağlamak hiç kolay değil. Daha fazla güven ve istikrar gerekiyor bundan sonrası için. Burada yarışan diğer kulüpler de var. Hedeflerimize ulaşmak için geleceğe odaklanmalıyız. Galatasaray maçında da yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor." dedi.
Oyun içi birlikteliğin önemini vurgulayan Pocognoli, "Tüm oyunculardan beklentimiz var. Bazı oyunculardan daha fazla, mesela kaptandan, takımı bir arada tutması için beklentilerimiz var. Burada ihtiyacımız olan kilit kelime istikrar. Bütün oyuncularımdan beklentim istikrar ve birliktelik. Oyuncularımdan beklediğim tek şey bu. Hem ben hem diğer oyuncular birliktelik ve dayanışma çok önemli." ifadelerini kullandı.
"OYUNCULARIMDA HIRS GÖRMEK İÇİN..."
Belçikalı teknik adam "Monaco'da oynadığının farkında olmayan oyuncular olabilir mi? Bazı oyuncuların Monaco'da bir burjuva gibi yaşadıkları söylendi, bu doğru mu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi.
"Tüm oyuncuların Monaco'da oynadıklarının farkında olmasını ve gerekenleri yapmalarını en üst seviyede bekliyorum. Bazı noktalarda hırs anlamında eksikler olabiliyor. Oyuncularımda hırs görmek için, hırs aşılamak için elimden geleni yapıyorum. Tabii ki bu süreç kolay değil. Tüm takımlarda bu durum böyledir."
"G.SARAY'IN ÇOK BİR KADROSU VAR"
38 yaşındaki teknik adam "Galatasaray'ı nasıl buluyorsunuz, birçok sakat oyuncusu var ve nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Sizde de birçok sakat oyuncu var." sorusunda ise temkinli bir cevap verdi.
İki takımın da iyi kadroları olduğunu söyleyen Pocognoli, "Oldukça yoğun ve yüksek seviyede bir maç. Hem bireysel hem kollektif bir maç olacak. Ancak bu bizim için pozitif bir şey. 90 dakikamız var. 90 dakikada göreceğiz hangi takım daha iyi tarafını göstecek ve iki takımın da kağıt üzerinde çok iyi kadroları var." dedi.
"BALOGUN'U TEST EDECEĞİZ"
Sakatlanan oyuncularının oynama ihtimali hakkında konuşan Pocognoli, "Sakatlıktan dönenler var, Balogun'u bugün test edeceğiz, bakalım oynayabilecek durum da mı... Diğer sakat oyuncular hakkındaki kararı bugün vereceğiz." açıklamasında bulundu.
Az kart görmeleri gerektiğinin altını çizen Pocognoli, "Bu maçta da ilerlemeyi sürdürmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar az kart görerek sonraki maçları da riske atmamalıyız." dedi.
"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYOR"
Takımın gidişatı ile ilgili "Yeni çözümler bulabilmek için çok fazla yol denediniz, belki başkanla görüşme sağlamışsınızdır. Takımın gidişatıyla ilgili başkan ne diyor?" sorusuna ise net bir cevap verdi:
"Kulüpteki herkes elini taşın altına koyuyor. Herkesin ayrı ayrı sorunları olabilir ancak kulüpteki hiyerarşide herkesin tek bir amacı var, Monaco'nun başarısı. Tiago, Carlo orada, herkes işini yapıyor. İyi bir galibiyette ya da bir yenilgide gelişmemiz gereken taraflar üzerine odaklanacağız. Her ekip bunu yapar, biz de bunu yapacağız. Benim de buradaki görevim oyuncularımı cesaretlendirmek, zorlamak, pozitif kalmak, günü gününe yapacağımız şeyleri iletmek. Umuyorum ki bunun meyvelerini toplamaya başlayacağız ve takıma tekrar özgüven kazandıracağız."