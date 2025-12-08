08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-067'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-370'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Aliağa FK'ya evinde yan bakılmıyor

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta iç sahadaki 7 maçını da kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

calendar 08 Aralık 2025 15:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'ya evinde yan bakılmıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol Kulübü, konuk ettiği Kırklarelispor'u 3-0 yenerek hem zirve iddiasını sürdürdü hem de evinde 7'de 7 yaptı.

Bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla üst sıralarda yer alan sarı-siyahlılar iç sahada hiç kayıp yaşamadı. Oynadığı 7 maçın 7'sini de kazanan Aliağa FK topladığı 29 puanın 21'ini evinde elde etti. Rakip ağlara 28 gol bırakan İzmir temsilcisi sadece 3 gol yiyerek müthiş bir performans ortaya koydu.

Profesyonel liglerdeki üçüncü yılında evinde henüz bileği bükülmeyen Aliağa FK sahasından Kahramanmaraş İstiklal Spor, Fethiyespor, Ankara Demirspor, Yeni Malatyaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu, Adanaspor ve Kırklarelispor'u eli boş gönderdi. Sıralamada 29 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin taraftara teşekkür ederek, "Evimizde çok iyi sonuçlara imza attık. Zirvenin 3 puan gerisindeyiz. Deplasman karnemizi de düzelteceğiz" dedi. Aliağa FK bu hafta İzmir derbisinde Menemen FK'ya konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
