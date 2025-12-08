Golden State Warriors guardı Stephen Curry, 26 Kasım'da Houston Rockets maçında sol quadriceps bölgesinde kontüzyon ve kas zorlanması yaşamış, ardından son dört karşılaşmayı kaçırmıştı. Takım tarafından yapılan son kontroller, yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini gösterdi.Yeniden değerlendirme sonrası yapılan açıklamaya göre Curry, iyileşme sürecinde kayda değer bir aşama kaydetti ve Bay Area'da bireysel saha çalışmalarına başladı. Warriors, yıldız guardın çarşamba günü takımın evde yapacağı ilk antrenmanın belirli bölümlerine katılabileceğini belirtti.Curry'nin dönüş takvimi netleşmese de, takımın beklentisi sürecin doğru yönde ilerlediği yönünde.