08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Steph Curry, Çarşamba günü antrenmana dönebilecek

Golden State Warriors guardı Stephen Curry, 26 Kasım'da Houston Rockets maçında sol quadriceps bölgesinde kontüzyon ve kas zorlanması yaşamış, ardından son dört karşılaşmayı kaçırmıştı. Takım tarafından yapılan son kontroller, yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini gösterdi.

Steph Curry, Çarşamba günü antrenmana dönebilecek
Yeniden değerlendirme sonrası yapılan açıklamaya göre Curry, iyileşme sürecinde kayda değer bir aşama kaydetti ve Bay Area'da bireysel saha çalışmalarına başladı. Warriors, yıldız guardın çarşamba günü takımın evde yapacağı ilk antrenmanın belirli bölümlerine katılabileceğini belirtti.

Curry'nin dönüş takvimi netleşmese de, takımın beklentisi sürecin doğru yönde ilerlediği yönünde.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
