Ajax, 10 kişiyle deplasmanda kazandı!

Hollanda Eredivisie'nin 15. haftasında Ajax, Fortuna Sittard'a konuk oldu.
Fortuna Sittard Stadion'da oynanan mücadeleyi Ajax 3-1 kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 45+6'da Syb van Ottele (KK.), 47'de Ryan Fosso (KK.) ve 52'de Owen Wijndal kaydetti. Fortuna Sittard'ın tek golü 4. dakikada Kaj Sierhuis'ten geldi.
Fortuna Sittard'ta Justin Hubner 53. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakırken Ajax'ta da Youri Baas, 60. dakikada oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla birlikte Ajax, ligdeki puanını 23'e çıkarırken Fortuna Sittard ise 18 puanda kaldı.
Ajax, Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Feyenoord'u ağırlayacak. Fortuna Sittard ise deplasmanda Zwolle ile karşılaşacak.
Fortuna Sittard Stadion'da oynanan mücadeleyi Ajax 3-1 kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 45+6'da Syb van Ottele (KK.), 47'de Ryan Fosso (KK.) ve 52'de Owen Wijndal kaydetti. Fortuna Sittard'ın tek golü 4. dakikada Kaj Sierhuis'ten geldi.
Fortuna Sittard'ta Justin Hubner 53. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakırken Ajax'ta da Youri Baas, 60. dakikada oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla birlikte Ajax, ligdeki puanını 23'e çıkarırken Fortuna Sittard ise 18 puanda kaldı.
Ajax, Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Feyenoord'u ağırlayacak. Fortuna Sittard ise deplasmanda Zwolle ile karşılaşacak.