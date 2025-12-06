Ajax, 10 kişiyle deplasmanda kazandı!

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
1-1
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
1-1
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
1-2
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
1-3
06 Aralık
Heracles-Telstar
0-060'
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
1-017'
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
1-2
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
1-1
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
1-129'
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
0-2
06 Aralık
Hartberg-LASK
2-2
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
1-2
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
1-0
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
0-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
0-012'
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-0
06 Aralık
Watford-Norwich City
0-0
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
1-0IPT
06 Aralık
Bristol City-Millwall
0-1
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
3-0
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
1-1
06 Aralık
QPR-West Bromwich
3-1
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
4-0
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
3-1
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
0-2
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
1-0
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
1-1
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
0-0
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
1-3
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
3-4
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
4-1
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
2-0
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
1-1
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
2-1
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
0-5
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
3-1
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
6-0
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
2-1
06 Aralık
Everton-N. Forest
3-0
06 Aralık
Nantes-Lens
1-2
06 Aralık
M.City-Sunderland
3-0
06 Aralık
Newcastle-Burnley
2-1
06 Aralık
Tottenham-Brentford
2-0
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
3-3
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-0
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
1-0
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
3-5
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
0-016'
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
3-1
06 Aralık
Inter-Como
4-0
06 Aralık
Verona-Atalanta
1-031'
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
2-0

Ajax, 10 kişiyle deplasmanda kazandı!

Hollanda Eredivisie'nin 15. haftasında Ajax, Fortuna Sittard'ı deplasmanda 3-1 yendi.

calendar 06 Aralık 2025 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ajax, 10 kişiyle deplasmanda kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hollanda Eredivisie'nin 15. haftasında Ajax, Fortuna Sittard'a konuk oldu.

Fortuna Sittard Stadion'da oynanan mücadeleyi Ajax 3-1 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 45+6'da Syb van Ottele (KK.), 47'de Ryan Fosso (KK.) ve 52'de Owen Wijndal kaydetti. Fortuna Sittard'ın tek golü 4. dakikada Kaj Sierhuis'ten geldi.


Fortuna Sittard'ta Justin Hubner 53. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakırken Ajax'ta da Youri Baas, 60. dakikada oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla birlikte Ajax, ligdeki puanını 23'e çıkarırken Fortuna Sittard ise 18 puanda kaldı.

Ajax, Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Feyenoord'u ağırlayacak. Fortuna Sittard ise deplasmanda Zwolle ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 4 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.