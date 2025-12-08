08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Giannis'in olası takas senaryosunda Knicks'i istediğine inanılıyor

The People's Insider'dan Jake Fischer'ın haberine göre, NBA çevrelerinde Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'tan takas edilmesi halinde en çok gitmek istediği takımın New York Knicks olduğuna dair "güçlü bir inanç" var.

calendar 08 Aralık 2025 12:22
Haber: Sporx.com dış haberler
Hafta başında çıkan bir diğer raporda, Antetokounmpo'nun yaz döneminde en az bir takım arkadaşına Knicks'e çok yakın bir takas ihtimali olduğunu söylediği belirtilmişti.

Rakip takımlar ise hâlâ Bucks cephesinden Antetokounmpo'nun takasa açık olup olmadığına dair net bir sinyal bekliyor.


Lig genelindeki yöneticiler, Antetokounmpo'nun eğer bir ayrılık gündeme gelirse şampiyonluk yarışında olan bir takıma gitmeyi tercih edeceği görüşünde birleşiyor.

Yunan yıldızın 2027-28 sezonu için bir oyuncu opsiyonu bulunuyor. Takas görüşmeleri resmen başlarsa, Giannis'in potansiyel yeni durağını belirlemek için sözleşme uzatma güvencelerini bir kaldıraç olarak kullanması bekleniyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.