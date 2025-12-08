The People's Insider'dan Jake Fischer'ın haberine göre, NBA çevrelerinde Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'tan takas edilmesi halinde en çok gitmek istediği takımın New York Knicks olduğuna dair "güçlü bir inanç" var.Hafta başında çıkan bir diğer raporda, Antetokounmpo'nun yaz döneminde en az bir takım arkadaşına Knicks'e çok yakın bir takas ihtimali olduğunu söylediği belirtilmişti.Rakip takımlar ise hâlâ Bucks cephesinden Antetokounmpo'nun takasa açık olup olmadığına dair net bir sinyal bekliyor.Lig genelindeki yöneticiler, Antetokounmpo'nun eğer bir ayrılık gündeme gelirse şampiyonluk yarışında olan bir takıma gitmeyi tercih edeceği görüşünde birleşiyor.Yunan yıldızın 2027-28 sezonu için bir oyuncu opsiyonu bulunuyor. Takas görüşmeleri resmen başlarsa, Giannis'in potansiyel yeni durağını belirlemek için sözleşme uzatma güvencelerini bir kaldıraç olarak kullanması bekleniyor.