Sergen Yalçın, Semih Kılıçsoy'un geri dönüşünü istiyor

Genç yetenek Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a geri dönme ihtimali ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Serie A ekibi Cagliari'ye kiralanmıştı. Ancak 19 yaşındaki forvet, İtalya'da aradığı performansı gösteremedi; Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maçta yalnızca 182 dakika sahada kalabilen Semih, skor katkısı üretemedi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Cagliari yönetimi, Semih'in performansından memnun değil ve devre arasında kiralık sözleşmeyi feshetmeyi değerlendiriyor. Haberde, genç futbolcunun İtalya'da beklentilerin altında kaldığı ve performansını artıramazsa ayrılığın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.
SERGEN YALÇIN KADRODA GÖRMEK İSTİYOR
Kiralık sözleşmenin feshi durumunda Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a dönmesi olası görünüyor. Siyah-beyazlılarla Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncu, özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilgisini çekiyor. Yalçın, Semih'in hem santrfor hem de sol kanatta görev yapabilme yeteneğini kadrosuna kazandırmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'TAN YAKIN TAKİP
Beşiktaş yönetimi de genç futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve ocak ayında gelişmelere göre Semih'in takımına dönüşü netleşebilir.
