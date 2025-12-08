08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Sergen Yalçın, Semih Kılıçsoy'un geri dönüşünü istiyor

Cagliari'de beklentilerin uzağında kalan Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a geri dönme ihtimali güçleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, genç golcüyü hem santrfor hem de sol kanatta kadrosunda görmek istiyor.

calendar 08 Aralık 2025 11:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sergen Yalçın, Semih Kılıçsoy'un geri dönüşünü istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Genç yetenek Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a geri dönme ihtimali ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Serie A ekibi Cagliari'ye kiralanmıştı. Ancak 19 yaşındaki forvet, İtalya'da aradığı performansı gösteremedi; Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maçta yalnızca 182 dakika sahada kalabilen Semih, skor katkısı üretemedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Cagliari yönetimi, Semih'in performansından memnun değil ve devre arasında kiralık sözleşmeyi feshetmeyi değerlendiriyor. Haberde, genç futbolcunun İtalya'da beklentilerin altında kaldığı ve performansını artıramazsa ayrılığın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.


SERGEN YALÇIN KADRODA GÖRMEK İSTİYOR

Kiralık sözleşmenin feshi durumunda Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a dönmesi olası görünüyor. Siyah-beyazlılarla Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncu, özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilgisini çekiyor. Yalçın, Semih'in hem santrfor hem de sol kanatta görev yapabilme yeteneğini kadrosuna kazandırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN YAKIN TAKİP

Beşiktaş yönetimi de genç futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve ocak ayında gelişmelere göre Semih'in takımına dönüşü netleşebilir. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.