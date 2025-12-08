İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Juventus'u konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Napoli, 2-1 kazandı.
Mücadelede Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 7 ile 78. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti. Juventus'un golünü 59. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.
Bu sezon ligdeki 5. golünü kaydeden Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 76 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Napoli, üst üste 3. galibiyetini alarak 31 puanla maç fazlasıyla lider oldu. Ligde 5 maç sonra kaybeden Juventus, 23 puanla 7. sırada haftayı kapattı.
Serie A'da gelecek hafta Juventus, Bologna deplasmanında mücadele edecek. Napoli, Udinese deplasmanında olacak.
