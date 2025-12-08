07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-0
07 Aralık
Lorient-Lyon
1-0
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
2-1
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
0-2
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi!

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti.

calendar 08 Aralık 2025 00:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Juventus'u konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Napoli, 2-1 kazandı.

Mücadelede Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 7 ile 78. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti. Juventus'un golünü 59. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Bu sezon ligdeki 5. golünü kaydeden Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 76 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli, üst üste 3. galibiyetini alarak 31 puanla maç fazlasıyla lider oldu. Ligde 5 maç sonra kaybeden Juventus, 23 puanla 7. sırada haftayı kapattı.

Serie A'da gelecek hafta Juventus, Bologna deplasmanında mücadele edecek. Napoli, Udinese deplasmanında olacak.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
