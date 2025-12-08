07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-0
07 Aralık
Lorient-Lyon
1-0
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
2-1
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
0-2
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Beşiktaş'ın büyük kozu: Vaclav Cerny

Beşiktaş'ın sezon başı transferi Vaclav Cerny, yüksek formuyla dikkat çekerken 10 maçta yaptığı 5 asist ve 1 golle Gaziantep FK karşılaşmasında takımın en önemli silahlarından biri olacak.

08 Aralık 2025
Haber: Sabah
Antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çeken Vaclav Cerny, bu akşam Gaziantep FK sınavında Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri olacak.

Takım arkadaşlarına etkili servisler yapan Çekyalı kanat oyuncusu, bu sezon Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçlarında 1'er asiste imza attı.

Forma şansı bulduğu 10 karşılaşmada 5 asist yapan yıldız futbolcu, Trendyol Süper Lig'deki tek golünü 7'nci hafta Kocaelispor karşısında atmıştı.

Beşiktaş sezon başında Bundesliga ekibi Wolfsburg'tan transfer ettiği Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.