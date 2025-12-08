07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-0
07 Aralık
Lorient-Lyon
1-0
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
2-1
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
0-2
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Galatasaray yönetiminden Monaco seferberliği

Monaco sınavı öncesi Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, takıma moral vermek için tesislerde adeta seferberlik ilan etti.

calendar 08 Aralık 2025 09:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray yönetiminden Monaco seferberliği
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde sahada olduğu kadar kulüp içinde de yoğun bir hazırlık süreci yaşıyor. 
 
Sarı-Kırmızılı yönetim, zorlu karşılaşma öncesi adeta seferberlik ilan etti.
 
Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem teknik ekibe hem de futbolculara destek verdi. Özbek'in, takıma olan güveninin tam olduğu ve oyunculara moral veren konuşmalar yaptığı öğrenildi.
 
Zorlu maç öncesi atmosferi olumlu yönde etkileyen bu ziyaretin ardından yönetimin, olası bir galibiyet halinde prim dağıtmayı gündemine aldığı da konuşuluyor.
 
Galatasaray cephesinde hedef, tüm sıkıntılara rağmen Monaco karşısına en güçlü şekilde çıkıp kritik virajı kayıpsız geçmek.
