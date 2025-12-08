Galatasaray yönetiminden Monaco seferberliği

Galatasaray , Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde sahada olduğu kadar kulüp içinde de yoğun bir hazırlık süreci yaşıyor.

Sarı-Kırmızılı yönetim, zorlu karşılaşma öncesi adeta seferberlik ilan etti.

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem teknik ekibe hem de futbolculara destek verdi. Özbek'in, takıma olan güveninin tam olduğu ve oyunculara moral veren konuşmalar yaptığı öğrenildi.

Zorlu maç öncesi atmosferi olumlu yönde etkileyen bu ziyaretin ardından yönetimin, olası bir galibiyet halinde prim dağıtmayı gündemine aldığı da konuşuluyor.

Galatasaray cephesinde hedef, tüm sıkıntılara rağmen Monaco karşısına en güçlü şekilde çıkıp kritik virajı kayıpsız geçmek.