07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
0-0DA
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
1-172'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
0-07'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Kocaeli'de gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

calendar 07 Aralık 2025 19:02
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kocaeli'de gol sesi çıkmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, bu maçtan 1 puanla ayrılarak Kasımpaşa kariyerine beraberlikle başladı.

Kocaelispor'un Süper lig'deki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, Süper Lig'deki puanını 19'a çıkarırken Kasımpaşa'nın puanı ise 14 oldu.


Kocaelispor, Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty, Tayfur Bingöl, Nonge, Churlinov, Serdar Dursun

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate, Yusuf Barası, Gueye

Sarı kartlar: Dk. 38 Espinoza (Kasımpaşa), Dk. 45 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada ceza sahası dışı sol kısımda topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutu, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada sağ kanattan Diabate'nin kullandığı kornerde topa, arka direkteki Arous kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

43. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında Serdar Dursun'un kafa vuruşu dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN....

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
