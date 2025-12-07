Kocaeli'de gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa'yı konuk etti.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, bu maçtan 1 puanla ayrılarak Kasımpaşa kariyerine beraberlikle başladı.
Kocaelispor'un Süper lig'deki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, Süper Lig'deki puanını 19'a çıkarırken Kasımpaşa'nın puanı ise 14 oldu.
Kocaelispor, Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty, Tayfur Bingöl, Nonge, Churlinov, Serdar Dursun
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate, Yusuf Barası, Gueye
Sarı kartlar: Dk. 38 Espinoza (Kasımpaşa), Dk. 45 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
19. dakikada ceza sahası dışı sol kısımda topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutu, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.
24. dakikada sağ kanattan Diabate'nin kullandığı kornerde topa, arka direkteki Arous kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.
43. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında Serdar Dursun'un kafa vuruşu dışarı çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
