Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u konuk etti.Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.Keçiörengücü'nün gollerini 3 ve 39. dakikalarda Francis Ezeh, 10. dakikada Halil Can Ayan, 26. dakikada Odise Roshi ve 82. dakikada Ali Akman kaydetti.Boluspor'un tek golü ise 79. dakikada Doğan Can Davas'tan geldi. Öte yandan Maçın 39. dakikasında penaltı kazanan Boluspor, Doğan Can Davas'ın vuruşunda golü bulamadı.Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 33'e yükseltirken; Boluspor ise 32 puanda kaldı.Keçörengücü, ligde bir sonraki maçta deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek; Boluspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.AktepeHakemler: Oğuzhan Çakır, Selahattin Altay, Mahmut GülleEmre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 78 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Dk. 61 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 61 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 72 Diaby), Halil Can Ayan, Ezeh, Fernandes (Dk. 72 Ali Akman)Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Erdem Dikbasan, Kouagba, Lima, Balbudia, Liço, Alptekin Mustafa Çaylı (Dk. 67 Abdulsamet Kırım), Doğan Can Davas, Rasheed (Dk. 46 Arda Usluoğlu), Barış AlıcıDk. 3 ve 39 Ezeh, Dk. 10 Halil Can Ayan, Dk. 26 Roshi, Dk. 82 Ali Akman (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 79 Doğan Can Davas (Boluspor)Dk. 11 Ali Dere, Dk. 62 Halil Can Ayan, Dk. 64 Hüseyin Bulut, Dk. 81 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)