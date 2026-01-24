23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-0
23 Ocak
Levante-Elche
3-2
23 Ocak
Inter-Pisa
6-2
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-4

Fenerbahçe'de Skriniar göz kamaştırdı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 7. maçında Aston Villa'ya Kadıköy'de tek golle mağlup oldu ancak ikinci yarıda sergilenen oyun taraftarları mest etti. Takım halinde iyi bir grafik ortaya konulsa da özellikle kaptan Milan Skriniar performansıyla göz kamaştırdı.

calendar 24 Ocak 2026 10:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 7. maçında Aston Villa'ya Kadıköy'de tek golle mağlup oldu ancak ikinci yarıda sergilenen oyun taraftarları mest etti.

Takım halinde iyi bir grafik ortaya konulsa da özellikle kaptan Milan Skriniar performansıyla göz kamaştırdı.

Slovak stoper, saha içindeki aksiyonlarıyla rakip oyunculara adım attırmazken bu istatistiklere de yansıdı. 14 kez top uzaklaştıran Skriniar, 2 defa top çaldı, 2 de şut engelledi. Bariz gol pozisyonunu da engelleyen kaptan, %92 pas isabetiyle de dikkat çekti. Maçın en iyi isimlerinden biri olan Skriniar, 8.8 reytingle de zirveye çıktı.


İTALYANLARIN RADARINDA

Milan Skriniar, İtalyan devlerinin radarında bulunuyor. Özellikle Juventus ve Milan, Slovak stoperi yakından takip ediyor. Sezon sonunda tecrübeli stoper için iki takımın da Fenerbahçe'ye teklif yapması bekleniyor. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
