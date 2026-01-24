Fenerbahçe'de Skriniar göz kamaştırdı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 7. maçında Aston Villa'ya Kadıköy'de tek golle mağlup oldu ancak ikinci yarıda sergilenen oyun taraftarları mest etti.
Takım halinde iyi bir grafik ortaya konulsa da özellikle kaptan Milan Skriniar performansıyla göz kamaştırdı.
Slovak stoper, saha içindeki aksiyonlarıyla rakip oyunculara adım attırmazken bu istatistiklere de yansıdı. 14 kez top uzaklaştıran Skriniar, 2 defa top çaldı, 2 de şut engelledi. Bariz gol pozisyonunu da engelleyen kaptan, %92 pas isabetiyle de dikkat çekti. Maçın en iyi isimlerinden biri olan Skriniar, 8.8 reytingle de zirveye çıktı.
İTALYANLARIN RADARINDA
Milan Skriniar, İtalyan devlerinin radarında bulunuyor. Özellikle Juventus ve Milan, Slovak stoperi yakından takip ediyor. Sezon sonunda tecrübeli stoper için iki takımın da Fenerbahçe'ye teklif yapması bekleniyor.
Takım halinde iyi bir grafik ortaya konulsa da özellikle kaptan Milan Skriniar performansıyla göz kamaştırdı.
Slovak stoper, saha içindeki aksiyonlarıyla rakip oyunculara adım attırmazken bu istatistiklere de yansıdı. 14 kez top uzaklaştıran Skriniar, 2 defa top çaldı, 2 de şut engelledi. Bariz gol pozisyonunu da engelleyen kaptan, %92 pas isabetiyle de dikkat çekti. Maçın en iyi isimlerinden biri olan Skriniar, 8.8 reytingle de zirveye çıktı.
İTALYANLARIN RADARINDA
Milan Skriniar, İtalyan devlerinin radarında bulunuyor. Özellikle Juventus ve Milan, Slovak stoperi yakından takip ediyor. Sezon sonunda tecrübeli stoper için iki takımın da Fenerbahçe'ye teklif yapması bekleniyor.