Juventus'tan geleceğe yatırım: Teoman Gündüz

İtalya Serie A ekibi Juventus ara transfer döneminde flaş bir hamleye attı.
Tuttosport'un aktardığına göre Siyah-beyazlılar, Serie C ekibi Triestina'da forma giyen Türkiye U19 milli futbolcusu Teoman Gündüz'ü kadrosuna kattı.
Sezon sonuna kadar Kenan Yıldız gibi ilk olarak Juventus Next Gen'e katılacak olan Teoman Gündüz performansına bağlı olarak önümüzdeki sezon A takımda şans bulacak.
🇹🇷Juventus, Triestina forması giyen U19 milli futbolcumuz merkez orta saha Teoman Gündüz'ü transfer etti ve 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
⌛Teoman, sezonu Juventus Next Gen'de geçirdikten sonra yaz döneminde as takıma katılacak. [🔗Tutto Sport] pic.twitter.com/O2y2eoMgIt
