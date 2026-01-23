Beşiktaş, Agbadou transferinden vazgeçti

Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, İngiliz kulübünün transfer sürecinde sürekli değişkenlik gösteren talepleri nedeniyle siyah-beyazlı yönetim masadan kalkma kararı aldı.

Beşiktaş cephesinin, belirsizlikler ve şartlardaki değişim nedeniyle görüşmeleri sürdürmeme yönünde tavır aldığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların, Agbadou transferinin iptal edilmesinin ardından alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE NELER YAŞANDI?

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Emmanuel Agbadou transferinde pazarlıklar 10 milyon euro seviyesinden başladı.

Beşiktaş, sırasıyla 10, 10+2, 12, 12+2, 14, 14+1, 15, 15+1, 16 ve son olarak 16+1 milyon euro'ya kadar çıktı.

16+1 milyon euro'ya anlaşma sağlanmışken Wolverhampton, yaklaşık 1 milyon euroluk FIFA Dayanışma Katkı Payı'nın da Beşiktaş tarafından ödenmesini istedi. Beşiktaş, bunu kabul etmedi.

Beşiktaş bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine iki kulüp de yarın akşama kadar süre isteyerek görüşmeleri askıya aldı.