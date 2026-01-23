23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-079'
23 Ocak
Levante-Elche
1-160'
23 Ocak
Inter-Pisa
3-272'
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-274'

Beşiktaş, Agbadou transferinden vazgeçti

Beşiktaş, Wolverhampton'ın Emmanuel Agbadou için taleplerini sık sık değiştirmesi nedeniyle transfer görüşmelerini sonlandırma kararı aldı.

calendar 23 Ocak 2026 23:26 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 23:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Agbadou transferinden vazgeçti
Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'nun transferi konusunda yürütülen görüşmeleri sonlandırdı.
 
Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, İngiliz kulübünün transfer sürecinde sürekli değişkenlik gösteren talepleri nedeniyle siyah-beyazlı yönetim masadan kalkma kararı aldı.
 
Beşiktaş cephesinin, belirsizlikler ve şartlardaki değişim nedeniyle görüşmeleri sürdürmeme yönünde tavır aldığı belirtildi.
 
Siyah-beyazlıların, Agbadou transferinin iptal edilmesinin ardından alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.
 
GÖRÜŞMELERDE NELER YAŞANDI?
 
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Emmanuel Agbadou transferinde pazarlıklar 10 milyon euro seviyesinden başladı.
 
Beşiktaş, sırasıyla 10, 10+2, 12, 12+2, 14, 14+1, 15, 15+1, 16 ve son olarak 16+1 milyon euro'ya kadar çıktı.
 
16+1 milyon euro'ya anlaşma sağlanmışken Wolverhampton, yaklaşık 1 milyon euroluk FIFA Dayanışma Katkı Payı'nın da Beşiktaş tarafından ödenmesini istedi. Beşiktaş, bunu kabul etmedi.
 
Beşiktaş bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine iki kulüp de yarın akşama kadar süre isteyerek görüşmeleri askıya aldı.
 
SEZON PERFORMANSI
 
Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki asistle de skora katkı sağladı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
