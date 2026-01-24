Arteta'dan Pep Guardiola'ya cevap!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ligde Manchester United ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İspanyol teknik adam, "Şu anda dünyanın en iyi takımı Arsenal." diyen Pep Guardiola'nın bu sözlerine cevap verdi.
Arteta, "Takım ve yaptığımız işler hakkında olumlu geri bildirimler almak her zaman güzel ama bunlar çok iddialı açıklamalar. Böyle bir unvanı hak etmek için çok fazla galibiyet almalı ve çok fazla şey kazanmalısınız ve biz bunu başaramadık. Ancak her gün en iyi halimize ulaşmak için çalışıyoruz ve hedefimize ulaşana kadar durmayacağız." dedi.
Mikel Arteta yönetiminde ligde lider durumda bulunan Arsenal, pazar günü sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
İspanyol teknik adam, "Şu anda dünyanın en iyi takımı Arsenal." diyen Pep Guardiola'nın bu sözlerine cevap verdi.
Arteta, "Takım ve yaptığımız işler hakkında olumlu geri bildirimler almak her zaman güzel ama bunlar çok iddialı açıklamalar. Böyle bir unvanı hak etmek için çok fazla galibiyet almalı ve çok fazla şey kazanmalısınız ve biz bunu başaramadık. Ancak her gün en iyi halimize ulaşmak için çalışıyoruz ve hedefimize ulaşana kadar durmayacağız." dedi.
Mikel Arteta yönetiminde ligde lider durumda bulunan Arsenal, pazar günü sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.