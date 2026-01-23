23 Ocak
Fenerbahçe'ye Beto için Everton'dan transfer cevabı

Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri ile yolları ayırma ihtimali sonrası gündemine aldığı Beto için Everton cephesinden açıklama geldi.

calendar 23 Ocak 2026 18:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Beto için Everton'dan transfer cevabı
Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırma ihtimali üzerine golcü transferi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine giren Everton forması giyen Gineli forvet Beto ile ilgili İngiliz kulübünden açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki santrforla ilgilendiği yönündeki iddialar İngiliz basınında da yankı bulurken, Everton Teknik Direktörü David Moyes, transfer söylentileri ile ilgili konuştu.

Premier Lig'de pazartesi günü Leeds United ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Moyes, Beto'nun Fenerbahçe ile görüştüğüne dair iddialardan haberi olmadığını belirtti.


"ONU GÖNDERMEYE HAZIR DEĞİLİZ"

Tecrübeli teknik adam, "Hayır, şu anda bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Onu göndermeye hazır değiliz çünkü yeterli forvetimiz yok" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF" İDDİASI

Öte yandan Fenerbahçe'nin Beto için daha önce Everton'a satın alma opsiyonlu resmi teklif yaptığı öğrenilmişti. Sarı-lacivertliler, forvet hattını güçlendirmek adına Gineli golcüyü yakından takip ederken, İngiliz kulübünün bu süreçte Youssef En-Nesyri'yi takas seçenekleri arasında gündeme getirdiği belirtilmişti.

Ancak Juventus'a transferi gündemde olan En-Nesyri'nin, daha önce Everton'dan gelen teklifi kabul etmediği ifade edilmişti. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Beto'nun geleceği, En-Nesyri cephesinde yaşanacak gelişmelere göre yeniden şekillenebilir.

BU SEZON BETO

Everton ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 1.94 boyundaki Gineli golcü, bu sezon 25 maçta 1030 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti. Beto, 2023 yılında Udinese'den 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 

 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.