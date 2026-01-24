24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
0-145'
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-058'
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
0-044'
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Gençlerbirliği, Antalya'da seriyi sürdürme peşinde

Son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü Antalyaspor'a konuk olarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

calendar 24 Ocak 2026 16:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Antalya'da seriyi sürdürme peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.
 
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
 
Ligdeki son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan başkent ekibi, Antalyaspor karşısında yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.
 
Gençlerbirliği, 19 puanla 11'inci, Antalyaspor ise 16 puanla 15'inci sırada bulunuyor.
 
İki takım en son 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında karşılaştı ve kırmızı-siyahlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.