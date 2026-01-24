Fuat Çapa: 'Transfer dönemi bitmeden 'kapattık' demek doğru değil'

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer sürecinde medyada oyuncunun duyulmasıyla birlikte fiyatların yükseldiğini belirterek, "İsimleri gizli tutmaya çalışıyoruz. Transfer dönemi bitmediği sürece transfer bitmez. O açıdan yarın 'transfere kapattık' demek çok doğru olmaz" dedi.

GENÇ YABANCI VURGUSU

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer çalışmaları hakkında Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu. Çapa, "Saikuba, Ali Badra gibi isimler uzun süredir akademimizde antrenman yapan oyuncular. Federasyonun almış olduğu yabancı kuralıyla ilgili kararlar var. Buna baktığımızda artık yavaş yavaş 2004 ve sonrası doğumlu oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Bunları da hazırlamak için şimdiden adım attık. Çünkü son güne kadar bekleyip oyuncu bulmaya çalıştığınızda sıkıntı oluyor. Bu nedenle Saikuba, Ali Badra gibi oyunculara forma şansı verdik. Bir kısmı beklentilerimiz dahilinde, bir kısmının ise daha fazla gelişmesi gerekiyor. Onlarla ilgili yeni bir planlama yapacağız. Bir bölümünü Samsunspor'da tutarak, bir bölümünü ise başka kulüplere gönderip gelişimlerini takip edeceğiz. Buna yönelik bir planlamamız olacak" diye konuştu.

"GİZLİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çapa, transfer görüşmesinde oyuncunun isminin duyulmasıyla fiyatının arttığına değinerek, "Görüşmüş olduğumuz çok sayıda oyuncu vardı. Ancak maalesef isimler medyaya yansıdığında oyuncu rakamları değişiyor, ardından başka kulüpler devreye giriyor ve transfer zorlaşıyor. En son yaptığımız transferi (Kouadou Jaurès Assoumou) daha önceden açıklamış olsaydık süreç çok daha zor olabilirdi. Capita konusu ise biraz daha erken medyaya yansıdığı için tamamen farklı bir yöne gitti. Bu nedenle isimleri gizli tutmaya çalışıyoruz. Transfer dönemi bitmediği sürece transfer bitmez. Yani yarın 'transfere kapattık' demek çok doğru olmaz. Çünkü sadece bu sezonu değil, gelecek sezonun planlamasını da yapmak zorundasınız. Son dakikalarda çok farklı gelişmeler olabiliyor. Bunlar gerçekleştiğinde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YERLİ OYUNCU TERCİHİMİZ"

Çapa, bu sezonun en büyük şanssızlıklarının sakatlıklar olduğuna dikkat çekerek, "Yabancı sayısı olarak şu anda doluyuz ve yeniden 14 sayısına ulaşmış durumdayız. Ancak ilerleyen süreçte yer açmamız ya da farklı kararlar almamız gerekebilir. Bu bir sonraki aşama. Şu an için yerli oyuncu bulabilirsek tercihimiz o yönde olacak. Yerli ve yabancı olarak yaptığımız transferler şu an bizi memnun ediyor. Bu sezon en büyük şanssızlığımız sakatlıklar oldu. Son iki sezonda oynadığımız süreçte yalnızca 13-14 oyuncuyla ligi tamamladık. Bu sezon kadro sayımız 18-20'ye çıkmasına rağmen, yine çok fazla sakatlık yaşadık. İlk devrede faydalanamadığımız oyuncular oldu. Sakatlıklar genellikle kısa süreli değil, uzun süreli oldu. Bu da sezon içindeki en büyük talihsizliğimizdi" dedi. (Samsun Gazetesi)