23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-076'
23 Ocak
Levante-Elche
1-158'
23 Ocak
Inter-Pisa
3-270'
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-272'

Bandırmaspor, Adana'da farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

calendar 23 Ocak 2026 23:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bandırmaspor, Adana'da farklı kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 yendi.
 
Stat: Yeni Adana
 
Hakemler: Asen Albayrak, Azad İlhan, Burak Sami Şad
 
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 76 Mert Menemencioğlu), Diyar Zengin (Dk. 46 Yücel Gürol), Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Toprak Bayar (Dk. 82 Kayra Saygan)
 
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Muhammed Gümüşkaya, Ndongala, Abdulkadir Parmak (Dk. 63 Enes Çinemre), Amaral (Dk. Badji), Kerim Alıcı (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba (Dk. 90 Yusuf Can Esendemir), Tanque
 
Goller: Dk. 24 Tanque, Dk. 34 Amaral, Dk. 90+4 Badji (Bandırmaspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 33 Tanque, Dk. 69 Enes Çinemre, Dk. 86 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 43 Enes Demirtaş (Adana Demirspor)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
