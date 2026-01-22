Spalletti: 'Kenan Yıldız uzaylı ama...'

22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Juventus'u çalıştıran İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, takımın hücum hattını oluşturan Kenan Yıldız ve Jonathan David hakkında konuştu

22 Ocak 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, hücum hattındaki oyuncular hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam, özellikle Kenan Yıldız ve Jonathan David hakkında yaptığı yorumlarla öne çıktı.

"KENAN TAKIMIN UZAYLISI"

Kenan Yıldız'ın potansiyeline vurgu yapan Spalletti, genç oyuncu için "Takımın 'uzaylısı' diyebiliriz. Gerçekten diğerlerinin önüne geçen bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Ancak Yıldız'ın oyununu geliştirmesi gereken yönler olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, savunma katkısına vurgu yaptı.

"TAKIMA YARDIM ETMENİZ GEREKİYOR"

Spalletti, "Savunma hareketleri Weston McKennie ile aynı olmayacaktır. Artık bazı şeyleri yapabilip bazılarını yapamamak yeterli değil; oyununuzu tamamlamanız ve takıma yardım etmeniz gerekiyor" dedi.

Jonathan David hakkında da konuşan Spalletti, Kanadalı futbolcunun oyun bilgisine sahip olduğunu ancak mental açıdan gelişim göstermesi gerektiğini ifade etti. Spalletti, "Jonathan David futbol oynamayı biliyor. Ancak benim görüşüme göre o kararlılık ve sertlik onda yeterince yok. Ona göre her maç aynı gibi, üzerinde biraz 'iyi çocuk' havası var. Daha kararlı olabilmesi için biraz daha tecrübeye ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

JONATHAN DAVID SÖZLERİ


İtalyan teknik adam ayrıca hücum oyuncularının yalnızca golle değil, takım oyununa katkıyla da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Jonathan David'in zaman zaman topu saklaması ve takım için çalışması gerekiyor. Lois Openda için de durum aynı" ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Jonathan David ise Juventus'da bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 karşılaşmada 5 gol 4 asist ile takımına katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
