Spalletti: 'Kenan Yıldız uzaylı ama...'

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, hücum hattındaki oyuncular hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam, özellikle Kenan Yıldız ve Jonathan David hakkında yaptığı yorumlarla öne çıktı.
"KENAN TAKIMIN UZAYLISI"
Kenan Yıldız'ın potansiyeline vurgu yapan Spalletti, genç oyuncu için "Takımın 'uzaylısı' diyebiliriz. Gerçekten diğerlerinin önüne geçen bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Ancak Yıldız'ın oyununu geliştirmesi gereken yönler olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, savunma katkısına vurgu yaptı.
"TAKIMA YARDIM ETMENİZ GEREKİYOR"
Spalletti, "Savunma hareketleri Weston McKennie ile aynı olmayacaktır. Artık bazı şeyleri yapabilip bazılarını yapamamak yeterli değil; oyununuzu tamamlamanız ve takıma yardım etmeniz gerekiyor" dedi.
Jonathan David hakkında da konuşan Spalletti, Kanadalı futbolcunun oyun bilgisine sahip olduğunu ancak mental açıdan gelişim göstermesi gerektiğini ifade etti. Spalletti, "Jonathan David futbol oynamayı biliyor. Ancak benim görüşüme göre o kararlılık ve sertlik onda yeterince yok. Ona göre her maç aynı gibi, üzerinde biraz 'iyi çocuk' havası var. Daha kararlı olabilmesi için biraz daha tecrübeye ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
JONATHAN DAVID SÖZLERİ
İtalyan teknik adam ayrıca hücum oyuncularının yalnızca golle değil, takım oyununa katkıyla da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Jonathan David'in zaman zaman topu saklaması ve takım için çalışması gerekiyor. Lois Openda için de durum aynı" ifadelerini kullandı.
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.
Jonathan David ise Juventus'da bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 karşılaşmada 5 gol 4 asist ile takımına katkı sağladı.
