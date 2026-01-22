Spalletti: 'Kenan Yıldız uzaylı ama...'

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, hücum hattındaki oyuncular hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam, özellikle Kenan Yıldız ve Jonathan David hakkında yaptığı yorumlarla öne çıktı.Kenan Yıldız'ın potansiyeline vurgu yapan Spalletti, genç oyuncu içinifadelerini kullandı. Ancak Yıldız'ın oyununu geliştirmesi gereken yönler olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, savunma katkısına vurgu yaptı.Spalletti,dedi.Jonathan David hakkında da konuşan Spalletti, Kanadalı futbolcunun oyun bilgisine sahip olduğunu ancak mental açıdan gelişim göstermesi gerektiğini ifade etti. Spalletti,şeklinde konuştu.İtalyan teknik adam ayrıca hücum oyuncularının yalnızca golle değil, takım oyununa katkıyla da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.Jonathan David ise Juventus'da bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 karşılaşmada 5 gol 4 asist ile takımına katkı sağladı.