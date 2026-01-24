Galatasaray'ın teklif yaptığı Thiago Almada konuştu!

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da ilk imzayı Noa Lang attı. Sarı-kırmızılılar transferi resmen duyururken yapılacak diğer hamlelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Thiago Almada'nın Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı ve teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Arjantinli oyuncu, AFA Estudio'ya verdiği röportajda takımdaki geleceği hakkında konuştu. Almada açıklamasında, "Çok fazla söylenti vardı. Ama sakindim, kulüpte işimi yapıyordum. Teknik direktöre kalmak istediğimi göstermeye çalışıyordum ve sanırım Atletico'da devam edeceğim açık." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid Futbol Direktörü Mateu Alemany, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadıkları maç öncesinde Almada'nın transfer durumuna değinmişti. Almada için gelen soruya Alemany, "Bu söz konusu bile değil." şeklinde yanıt vermişti.

ALMADA'NIN KARİYERİ

Futbola ülkesi Arjantin'de Velez Sarsfield'ın altyapısında başlayan Thiago Almada sonrasında Atlanta United, Botafogo ve Lyon formalarını giydi.

Bu sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Almada, kariyeri boyunca çıktığı 248 maçta 57 gol ve 42 asist kaydetti.