24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-027'
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
16:00
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
15:30
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
16:00
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-265'
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
4-063'
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Galatasaray'ın teklif yaptığı Thiago Almada konuştu!

Transfer gündeminde yer alan Thiago Almada, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak Atletico Madrid'de kalacağını belirtti; Galatasaray'ın teklifine rağmen Arjantinli yıldızın ayrılığı şu an söz konusu değil.

24 Ocak 2026 13:30
Haber: NTV, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın teklif yaptığı Thiago Almada konuştu!
Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk imzayı Noa Lang attı. Sarı-kırmızılılar transferi resmen duyururken yapılacak diğer hamlelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.
 
İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Thiago Almada'nın Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı ve teklif yaptığı öne sürülmüştü.
 
Arjantinli oyuncu, AFA Estudio'ya verdiği röportajda takımdaki geleceği hakkında konuştu. Almada açıklamasında, "Çok fazla söylenti vardı. Ama sakindim, kulüpte işimi yapıyordum. Teknik direktöre kalmak istediğimi göstermeye çalışıyordum ve sanırım Atletico'da devam edeceğim açık." ifadelerini kullandı.
 
Atletico Madrid Futbol Direktörü Mateu Alemany, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadıkları maç öncesinde Almada'nın transfer durumuna değinmişti. Almada için gelen soruya Alemany, "Bu söz konusu bile değil." şeklinde yanıt vermişti.
 
ALMADA'NIN KARİYERİ
 
Futbola ülkesi Arjantin'de Velez Sarsfield'ın altyapısında başlayan Thiago Almada sonrasında Atlanta United, Botafogo ve Lyon formalarını giydi. 
 
Bu sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Almada, kariyeri boyunca çıktığı 248 maçta 57 gol ve 42 asist kaydetti.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 7 6 6 29 19 27
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 10 7 16 34 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.