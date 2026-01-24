23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-0
23 Ocak
Levante-Elche
3-2
23 Ocak
Inter-Pisa
6-2
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-4

Rockets, Pistons'ı devirdi; Thunder evinde yıkıldı

NBA'de Houston Rockets, Kevin Durant önderliğinde Detroit Pistons'ı 111-104 mağlup ederek sezonun 27. galibiyetini alıp deplasman hasretine son verirken, Oklahoma City Thunder ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayısına rağmen sahasında Indiana Pacers'a 117-114 yenildi.

calendar 24 Ocak 2026 10:38
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Rockets, Pistons'ı devirdi; Thunder evinde yıkıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'de Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 111-104 mağlup etti.
 
Little Caesars Arena'da oynanan maçta Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle takımını sırtlarken, milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist, Reed Shepherd 18 sayı kaydetti.
 
Jalen Duren'in 18 sayı, 7 ribauntla oynadığı Pistons'ta Isaiah Stewart 16 sayı, Ronald Holland 13 sayıyla maçı tamamladı.
 
Sezonun 27. galibiyetini alan Rockets, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine son verdi.
 
THUNDER, SAHASINDA KAYBETTİ
 
Geçen sezonun iki finalistini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-114 yendi.
 
Pacers'ta Andrew Nembhard 27 sayı, 11 asist, Jarace Walker 26, Pascal Siakam 21 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
 
Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Chet Holmgren 25 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.