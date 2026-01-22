Haber Tarihi: 22 Ocak 2026 12:50 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 12:50

Sahipsizler Cemo Diziden Ayrıldı mı? (Kaan Miraç Sezen)

Sahipsizler Cemo diziden ayrıldı mı? 2026 Ocak ayı itibarıyla Kaan Miraç Sezen Sahipsizler dizisinden neden ayrıldı? Cemo karakterinin hikayesindeki son durum haberimizde.

Sahipsizler Cemo öldü mü, hapse mi girdi? Kaan Miraç Sezen diziye veda mı ediyor? Senarist Elif Hamamcı'nın kafa karıştıran Cemo paylaşımı ve ayrılık iddiaları.
SAHİPSİZLER CEMO DİZİDEN AYRILDI MI?
Dizinin 43. bölümünde Haşmet'i vuran Cemo'nun hapse girmesi ve ailesiyle duygusal bir veda sahnesi yaşaması, "Cemo diziden çıkıyor mu?" sorusunu beraberinde getirdi. Vikipedi gibi açık kaynaklarda ve bazı dizi kulislerinde Kaan Miraç Sezen'in 43. bölüm itibarıyla başrol kadrosundan ayrıldığı bilgisi yer alsa da, yapımcı şirket OGM Pictures'tan konuya dair henüz resmi ve kesin bir "veda" açıklaması gelmedi.

SENARİSTTEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Dizinin senaristlerinden Elif Hamamcı, sosyal medya hesabından Cemo'nun hapse girdiği sahneyi paylaşarak üzerine "Hoşçakal Cemo, iki gözümün çiçeği" notunu düştü. Bu paylaşım, izleyiciler tarafından karakterin hikayesinin en azından bir süreliğine sona erdiği şeklinde yorumlandı.

KAAN MİRAÇ SEZEN NEDEN YOK, GERİ DÖNECEK Mİ?
Cemo karakterinin hikaye gereği cezaevine girmesi, oyuncunun bir süreliğine ekranlardan uzak kalabileceğini gösteriyor. Dizi dünyasında sıkça rastlanan bu durumla ilgili iki ihtimal üzerinde duruluyor:

Senaryo Gereği Ara: Karakterin ilerleyen bölümlerde bir "zaman atlaması" veya "tahliye" senaryosuyla daha güçlü bir şekilde geri dönmesi.

Kesin Ayrılık: Hikaye örgüsünün diğer kardeşler (Azize, Fidan, Zeliha) üzerinden devam edeceği ve Cemo karakterinin misyonunu tamamladığı.

44. BÖLÜM VE SONRASI
21 Ocak 2026'da yayınlanan 44. bölümle birlikte hikayeye Tufan, Murat ve Aysel gibi yeni karakterlerin dahil olması, dizide yeni bir dönemin başladığının işareti olarak görüldü. Cemo'nun bu yeni dönemde yer almaması, ayrılık iddialarını güçlendirse de hayranları oyuncudan gelecek resmi bir açıklamayı beklemeye devam ediyor.

