Masuaku'dan sürpriz transfer; Fransa'ya gidiyor!

Beşiktaş'la sözleşmesi bittikten sonra İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku, sezonun ikinci yarısında başka bir takımda top koşturacak.
ANLAŞMA TAMAM
L'Equipe'te yer alan habere göre Masuaku'nun kiralık transferi için Fransa Ligue 1 takımı Lens ve Sunderland anlaşmaya vardı.
SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK
Haberde, 32 yaşındaki sol bekin sezon sonuna kadar kiralanacağı ve hafta başında imza için Fransa'ya gideceği ifade edildi.
BU SEZON MASUAKU
Sunderland'de bu sezon 4 maça çıkan Masuaku, gol veya asist katkısında bulunamadı. Tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce West Ham United, Olympiakos ve Valenciennes formalarını da giymişti.
