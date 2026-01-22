22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
0-1
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
4-1
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
0-049'
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
2-0
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
2-190'
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
3-1
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
1-1
22 Ocak
Braga-N. Forest
1-0
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
3-1
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
1-0
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
3-3
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
3-0
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
0-1
22 Ocak
Bologna-Celtic
2-2
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
1-0
22 Ocak
Young Boys-Lyon
0-1
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
1-1
22 Ocak
PAOK-Real Betis
2-0
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
2-1

Manchester United'da Casemiro ile yollar ayrılıyor

Manchester United, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız Casemiro ile yeni anlaşma yapmayacağını açıkladı.

22 Ocak 2026 19:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, deneyimli orta saha oyuncusu Casemiro'nun sözleşmesinin tamamlanmasının ardından sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin bitimiyle birlikte yeni bir anlaşma yapılmayacağı ve yolların karşılıklı olarak ayrılacağı belirtildi.
 
2022 yılında Real Madrid'den 70.6 milyon Euro'ya transfer edilen Casemiro, kırmızı-beyazlı forma altında özellikle ilk sezonunda sergilediği performansla takımın orta sahasında önemli bir rol üstlenmişti.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Bu sezon ligde 20 maça çıkan Casemiro, 4 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
