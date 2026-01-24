24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-025'
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
16:00
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
15:30
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
16:00
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-263'
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
4-061'
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Bakan Bak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcuları kabul etti. Milli sporculara başarılar dileyen Bakan Bak, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Ülkemize kış olimpiyatlarındaki ilk madalyayı kazandırma onuru inşallah sizlere nasip olur" dedi.

calendar 24 Ocak 2026 13:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bakan Bak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcuları kabul etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 06-22 Şubat tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporcularla bir araya geldi.

İstanbul'da gerçekleşen kabulde, sporcuların yanı sıra aynı zamanda Kış Olimpiyat Oyunları Kafile Başkanı olan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin, Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er ile antrenörler de yer aldı.

Bakan Bak, olimpiyat oyunları için kota alan milli sporcuları tebrik ederek, "Olimpiyatlarda mücadele etmek her sporcuya nasip olmaz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum. Milli sporcularımızın kota almasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizi çok güzel bir şekilde Olimpiyat Oyunlarında temsil edeceğinize inanıyorum. Ülke olarak son yıllarda yapılan kayak tesisleriyle önemli bir atılım içerisindeyiz. Yeni tesisler yapmaya devam edeceğiz. Bunun sonucunda kış sporlarında adımızdan söz ettireceğimize inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Ülkemize kış olimpiyatlarındaki ilk madalyayı kazandırma onuru inşallah size nasip olur" ifadelerini kullandı.


MİLLİ SPORCULAR BAŞARI SÖZÜ VERDİ

Kabulde, kısa mesafe sürat pateni, kayaklı koşu, kayakla atlama ve alp disiplini branşlarında Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcular görüşlerini paylaştı.

Kayakla atlama kategorisinde madalya mücadelesi verecek sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, kota alma sürecinin mental açıdan çok zorlu geçtiğini belirterek, "Kayakla atlama kategorisinde ülke olarak ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardık. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Başarı elde etmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kadınlar alp disiplininde Türkiye'yi temsil edecek olan Ada Hasırcı, "18 yaşındayım. Benim katılacağım ilk olimpiyat. Elimden gelenin en iyisini yapıp ülkemi başarıyla temsil etmeyi hedefliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Erkekler alp disiplininde yarışacak olan Thomas Kaan Önol Lang, "18 yaşındayım. İlk kez olimpiyat oyunlarında mücadele edeceğim. Benim için kariyer olarak büyük bir tecrübe olacak. Daha önce EYOF'ta ülkemi temsil etmiştim. İyi bir hazırlık dönemi geçirdim" dedi.

Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşı sporcusu Furkan Akar ise, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu ifade ederek anne babasına teşekkür etti.

Kabulün ardından Bakan Bak, milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE, 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA 8 SPORCUYLA MÜCADELE EDECEK

Türkiye, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda, buz pateninde 2 ve kayakta 6 olmak üzere 8 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

25'inci Kış Olimpiyat Oyunları, 06-22 Şubat tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde Milano ve Cortina kentlerinde organize edilecek.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 7 6 6 29 19 27
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 10 7 16 34 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
