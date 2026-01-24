Guardiola, Galatasaray maçı öncesi kötü haberi verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak kritik mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Son 16 turuna doğrudan katılabilmek için kazanmak zorunda olan İngiliz temsilcisinde teknik direktör Pep Guardiola, karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Guardiola, sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların durumunun henüz netleşmediğini ifade etti.

"SAVINHO'NUN DURUMU HALA BELİRSİZ"

Brezilyalı futbolcunun Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini belirten Guardiola, "Savinho'nun durumu hâlâ belirsiz. Dün sahada koşu yaptı. İki ya da üç hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum" dedi.

"NICO GONZALEZ'İN DURUMU DA ŞÜPHELİ"

Orta saha hattındaki eksiklere de değinen deneyimli teknik adam, "Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli" ifadelerini kullandı.

DEVLERL LİGİ'NDE PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 haftada 13 puan toplayan Manchester City, 11. sırada yer alıyor. 10 puanı bulunan Galatasaray ise 17. sırada bulunuyor.

Kritik mücadele, her iki takımın da üst tura doğrudan katılım hedefi açısından büyük önem taşıyor.