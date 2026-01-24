Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor deplasmanında

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta maçında deplasmanda Nilüfer Belediye ile karşılaşacak.
24 Ocak Cumartesi günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, TVF Voleybol TV Youtube'dan canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta maçında Fenerbahçe Medicana ile oynadığı karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.
Ligde son 3 maçını kaybeden Nilüfer Belediyespor ise son olarak Zeren Spor'a 3-0 yenilmişti.
