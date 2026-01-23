23 Ocak
Kenan Yıldız'dan yeni sözleşme açıklaması

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, yeni sözleşme için konuştu.

Kenan Yıldız'dan yeni sözleşme açıklaması
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Juventus'ta kendimi çok iyi hissediyorum, burası benim takımım. Luciano Spalletti ile aramızda özel bir bağ var. Çok iyi bir insan. Benim için çok şey yapıyor. Ben de o ve takım için her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum." dedi.

DEVLER LİGİ HEDEFİ

Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri için, "Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

YENİ SÖZLEŞME


Juventus'un yeni sözleşme imzalamak istediği 20 yaşındaki genç futbolcu, bu konuyla ilgili, "Bu konuları konuşmuyorum. Sadece sahaya ve burada yapmam gerekenlere odaklanıyorum. Juventus'ta çok mutluyum ve şu anda önemli olan bu." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
