Beşiktaş BOA'nın konuğu Nesibe Aydın

Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında, Nesibe Aydın ile karşılaşacak.
24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak mücadele, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşma, HT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş BOA'nın bu sezon ligde 15 maçta 7 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı. Nesibe Aydın ise 14 maçta 8 galibiyet, 6 yenilgi elde etti.
