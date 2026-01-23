23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
0-0DA
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-2DA
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
0-024'
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
0-025'
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Ocak 2026 17:49
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, lig aşamasının son maçında İngiliz devi Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

Sarı-Kırmızılılar play-off turu, Manchester City ise ilk 8'e kalıp doğrudan bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Devler Ligi'ndeki son maçında sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan İngiliz ekibinde deneyimli çalıştırıcı Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY AÇIKLAMASI


Premier Lig'de Wolverhampton ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'de Guardiola, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Maç kaybedemeyiz, değil mi? Kaybedemeyiz, öyle mi? Manchester City o kadar mükemmel ki maç kaybetmememiz gerekiyor, bunu biliyorum. Olan bu, evet.

Dinamikleri değiştirmeli ve Wolverhampton ile Galatasaray maçlarını kazanmalıyız."

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI ARSENAL"

Öte yandan Katalan hoca, Premier Lig'de şampiyonluk yarışı verdikleri Arsenal için "Arsenal, şu anda dünyanın en iyi takımı" açıklamasında bulundu.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 11 6 2 35 21 39
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 8 8 14 24 17
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
