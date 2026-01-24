Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlıyor

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit'i konuk ediyor.
24 Ocak Cumartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Ligde geride kalan 17 maçta 14 galibiyet elde eden Sarı-Lacivertliler puan cetvelinin 2. sırasında yer alırken aynı galibiyet ve mağlubiyete sahip Eczacıbaşı Dynavit ise haftaya 3. sırada girdi.
24 Ocak Cumartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Ligde geride kalan 17 maçta 14 galibiyet elde eden Sarı-Lacivertliler puan cetvelinin 2. sırasında yer alırken aynı galibiyet ve mağlubiyete sahip Eczacıbaşı Dynavit ise haftaya 3. sırada girdi.