Zubkov: 'Onuachu'nun golüyle özgüvenimizi kazandık'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor , konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından takımının 2. golünün kaydeden Oleksandr Zubkov açıklamalarda bulundu.

Zubkov, "Bugün zor, kompakt bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. Alan bulmanın kolay olmadığı bir maçtı. Ceza sahasına girdik belki ama ilk yarıda bunları değerlendiremedik. Bizim için güzel olan ikinci yarıda Onuachu'nun girmesi ve hemen golü bulmasının ardından özgüvenimizin yerine gelmesiyle iyi bir oyun oynamamızdı." ifadelerini kullandı.