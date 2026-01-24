23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-078'
23 Ocak
Levante-Elche
1-159'
23 Ocak
Inter-Pisa
3-271'
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-273'

Zubkov: "Onuachu'nun golüyle özgüvenimizi kazandık"

Kasımpaşa galibiyetinde Trabzonspor'un ikinci golünü atan Oleksandr Zubkov, zor bir maç oynadıklarını belirterek, Onuachu'nun oyuna girip gol atmasının takımın özgüvenini artırdığını söyledi.

calendar 24 Ocak 2026 00:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
 
Maçın ardından takımının 2. golünün kaydeden Oleksandr Zubkov açıklamalarda bulundu.
 
Zubkov, "Bugün zor, kompakt bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. Alan bulmanın kolay olmadığı bir maçtı. Ceza sahasına girdik belki ama ilk yarıda bunları değerlendiremedik. Bizim için güzel olan ikinci yarıda Onuachu'nun girmesi ve hemen golü bulmasının ardından özgüvenimizin yerine gelmesiyle iyi bir oyun oynamamızdı." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
