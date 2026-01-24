Bursaspor'da Emir Kaan Gültekin hamlesi

1461 Trabzon FK deplasmanında Baran Başyiğit'in sakatlanıp ameliyat olmasının ardından forvet hattı için takviye arayışına hız veren Bursaspor yönetimi, Emir Kaan Gültekin için İstanbulspor'un kapısını çaldı.

Başkan Enes Çelik'in sezon başında da transferini düşündüğü 25 yaşındaki forvet oyuncusuna İstanbul ekibinden vize çıkmamıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Emir Kaan için yeniden devreye giren yeşil beyazlı yönetimin resmi teklifte bulunduğu İstanbulspor'dan olumlu yanıt alamaması durumunda diğer adaylara ağırlık vereceği öğrenildi.

Santrfor ve her iki kanatta da görev yapabilen Emir Kaan bu sezon İstanbulspor ile 1.Lig'de çıktığı 13 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Olay Final)