Beşiktaş GAİN'in konuğu Mersin Spor

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Mersin Spor ile karşılaşacak.



24 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. beIN Sports 5 ve beIN Sports HABER ekranlarından yayınlanacak.



Ligde son 3 maçını kaybeden Siyah-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Türk Telekom ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 87-84 mağlup ayrılmıştı. Mersin Spor ise son olarak konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 81-77 yenmişti.



Ligin ilk yarısında oynanan Mersin Spor - Beşiktaş GAİN maçını Siyah-Beyazlılar 99-86 kazanmıştı.



