Beşiktaş'ta Abraham yerine çifte forvet operasyonu

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yla Tammy Abraham'ın transferi için anlaşan Beşiktaş, tecrübeli oyuncusunun yerini doldurabilmek için çalışmalarına başladı.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh ve Borussia Dortmund'dan Fabio Silva'yla ilgileniyor.
24 yaşındaki Güney Koreli için Genk ile temas kurulurken, 23 yaşındaki Portekizli forvet konusunda da Borussia Dortmund'un kapısı çalındı.
HYEON BONSERVİSİYLE, SILVA KİRALIK
Hyeon-gyu Oh'un bonservisiyle, Silva'nın ise kiralık transferi için görüşmelerin başladığı belirtildi.
HYEON-GYU OH'UN KARİYERİ
Futbola ülkesi Güney Kore'de başlayan Hyeon-gyu Oh, 2022/23 sezonunda Celtic'e transfer oldu. 24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonun başında Belçika ekibi Genk'le anlaştı. Kariyeri boyunca 211 maça çıkan Hyeon-gyu Oh, bu mücadelelerde 57 gol ve 15 asist kaydetti.
FABIO SILVA'NIN KARİYERİ
Porto altyapısından yetişen Fabio Silva ise kariyerinde Wolverhampton, Anderlecht, PSV, Rangers ve Las Palmas formalarını giydi. Portekizli futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'a imza attı. Kariyerinde 229 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu 49 gol ve 26 asist kaydetti.
