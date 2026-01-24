Galatasaray'da saat değişikliği talebi yok

Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın olumsuz koşullarına rağmen takımının yoğun fikstür sonrası dinlenmesine öncelik verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maç saatinin 20.00'den 17.00'ye alınması yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığı öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçının ardından oyuncularının fiziksel ve mental olarak toparlanmasını isteyen Okan Buruk'un, bu nedenle maç saatiyle ilgili bir talepte bulunmadığı ifade edildi.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son karşılaşmada ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu.