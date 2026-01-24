23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-0
23 Ocak
Levante-Elche
3-2
23 Ocak
Inter-Pisa
6-2
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-4

Galatasaray'da saat değişikliği talebi yok

Galatasaray'da Okan Buruk, yoğun fikstür sonrası takımın dinlenmesini öncelik görürken kulüp maç saatinin değiştirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmadı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın olumsuz koşullarına rağmen takımının yoğun fikstür sonrası dinlenmesine öncelik verdi.
 
Sarı-kırmızılı kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maç saatinin 20.00'den 17.00'ye alınması yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığı öğrenildi.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçının ardından oyuncularının fiziksel ve mental olarak toparlanmasını isteyen Okan Buruk'un, bu nedenle maç saatiyle ilgili bir talepte bulunmadığı ifade edildi.
 
Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son karşılaşmada ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
