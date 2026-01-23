Mario Stroeykens'ten Beşiktaş'a ret!

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Siyah-Beyazlılar'ın peşinde olduğu iddia edilen Anderletch forması giyen Mario Stroeykens, transfer için kararını verdi.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Stroeykens, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Mario Stroeykens'in Anderlecht ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
PERFORMANSI
Demokratik Kongo'lu futbolcu, bu sezon Anderlecht formasıyla toplam 22 resmi maçta görev aldı. Orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
