Mario Stroeykens'ten Beşiktaş'a ret!

Beşiktaş'ın peşinde olduğu iddia edilen Anderlecht futbolcusu Mario Stroeykens, transfer için kararını verdi.

calendar 23 Ocak 2026 23:31 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 23:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mario Stroeykens'ten Beşiktaş'a ret!
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Siyah-Beyazlılar'ın peşinde olduğu iddia edilen Anderletch forması giyen Mario Stroeykens, transfer için kararını verdi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Stroeykens, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Mario Stroeykens'in Anderlecht ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

PERFORMANSI

Demokratik Kongo'lu futbolcu, bu sezon Anderlecht formasıyla toplam 22 resmi maçta görev aldı. Orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
