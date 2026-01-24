24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-078'
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
1-037'
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
6-075'
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
1-019'
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
0-036'
24 Ocak
Fulham-Brighton
0-137'
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
0-146'
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-049'
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-045'
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-047'
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-046'
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Konya'da tanıtıldı

2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı Konya'da yapılırken, 30 ülkeden 315 sporcunun katılacağı organizasyon 1-5 Şubat tarihleri arasında Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek.

24 Ocak 2026 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde düzenlenecek 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı, organizasyona ev sahipliği yapacak Konya'da gerçekleştirildi.
 
Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, programın düzenlendiği Konya Olimpik Veledromu'nun geçen yıl gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kendini kanıtladığını söyledi.
 
Kısa sürede pistin önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Okur, "Bu, Avrupa Bisiklet Birliğinin hem ülkemize hem de federasyonumuza olan güvenini gösteriyor. Şu ana kadar 30 ülkeden 315 sporcunun akreditasyonu yapıldı. Ön hazırlık ve antrenman döneminden sonra 1 Şubat'ta şampiyona başlayacak." diye konuştu.
 
Okur, şampiyonanın ülke ve Konya adına hayırlı olmasını dileyerek katılım gösteren sporculara teşekkür etti.
 
Konya Olimpik Veledromu'nda 1-5 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyonda kadın ve erkek sporcular, takım takip, takım sprint, eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium kategorilerinde yarışacak.
 
Şampiyonanın biletleri "mobilet" üzerinden satışa sunulurken 25 yaş altı öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarıyla yarışları ücretsiz izleyebilecek.
 
Ayrıca organizasyonu takip eden bisikletseverler, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek çekilişle bisiklet kazanma şansı elde edecek.
