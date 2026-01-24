23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-0
23 Ocak
Levante-Elche
3-2
23 Ocak
Inter-Pisa
6-2
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-4

Türk kadın hakemlerin FIFA "atletik test" başarısı

2025-26 sezonu FIFA Atletik Testlerinde 13 Türk kadın hakem, sprint, CODA ve 40x75 metre testlerini belirlenen süreler içinde tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

calendar 24 Ocak 2026 00:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk kadın hakemler 2025-26 futbol sezonundaki FIFA Atletik Testlerinde önemli başarıya imza attı.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 13 orta ve yardımcı hakem, sprint, CODA ve 40x75 metre testlerini, belirlenen süreler içerisinde koşarak üstün başarıyla tamamladı.
 
TFF Merkez Hakem Kurulunun açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu olarak, Türk kadın hakemliğine verdiğimiz desteğin karşılığını yüksek bir başarı oranıyla almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası arenadaki rekabet gücünü artıracak, gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalarda tüm hakemlerimizin daima en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
 
FIFA Atletik Testlerini başarıyla geçen 13 hakem ve klasmanları şöyle:
 
FIFA Hakemi: Asen Albayrak, Melek Dakan, Hatice Aydın
 
FIFA Yardımcı Hakemi: Esra Arıkboğa, Ayşenur Karakoç
 
Kadın Bölgesel Hakemi: Gizem Arık, Havva Nur Demir
 
Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemi: Ayşe Nida Portakal, Berivan Dilmaç, Damla Su Kasaroğlu, Fatma Gül Kılınç, Zahide Polat, Zeynep Çelik.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
