24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-024'
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
16:00
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
15:30
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
16:00
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-262'
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
4-060'
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Avustralya Açık'ta Sinner ve Anisimova, 4. tura çıktı

Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve ABD'li Amanda Anisimova, 4. tura çıktı.

calendar 24 Ocak 2026 13:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avustralya Açık'ta Sinner ve Anisimova, 4. tura çıktı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve ABD'li Amanda Anisimova, 4. tura yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın 7. günü, sabah seansında oynanan 3. tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı İtalyan Sinner, ABD'li Eliot Spizzirri'yi 4-6, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı.


Sinner, 4. turda 22 numaralı seribaşı vatandaşı Luciano Darderi ile eşleşti.

5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti, Çek Tomas Machac'ı 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek tur biletini aldı.

8 numaralı seribaşı ABD'li Ben Shelton da Valentin Vacherot'yu 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

- ABD'li seribaşı kadın raketlere 2 set yetti

Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, vatandaşı Peyton Stearns'ü 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Rus Oksana Selekhmeteva'yı 6-3 ve 6-2, 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de Çek Karolina Pliskova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Pegula ve Keys, 4. turda birbiriyle eşleşti.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 7 6 6 29 19 27
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 10 7 16 34 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
